شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العامة للبناء: إعمار المنطقة العربية فرصة للشركات لتعزيز مراكزها المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم الجمل، عضو مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ، أن إعمار المنطقة العربية يمثل فرصة كبيرة للشركات العامة والخاصة العاملة فى مجال البناء والتشييد والتعمير، مما يساهم فى تعزيز وتقوية المراكز المالية للشركات ودعم مواردها بشكل مناسب .

أضاف عبدالمنعم الجمل لـ" الخليج 365"، إن الشركات العامة خاصة شركات قطاع الأعمال العام تمتلك خبرات كبيرة فى مجال الإعمار، وبالتالى فهى تمتلك افضلية المشاركة فى إعمار العراق وليبيا خلال الفترة المقبلة وتزامنا مع هدوء الأوضاع فيها .

وأضاف إن الشركات المصرية لديها الخبرات الكبيرة فى عمليات الإعمار ، بدء من البنية الاساسية والمرافق ، حتى عمليات التشييد والبناء، لافتا أن الشركات فى الوقت نفسه تمتلك خبرات واسعة العمل فى ليبيا، أو مختلف الدول للعربية ووجود سابقة أعمال فى مختلف المجالات.

أضاف أن القرب المكانى بين مصر وليبيا ، يسهل نقل آلاف العمال المطلوبين للعمل فى الشركات، فى حالة تنفيذ مشروعات كبيرة هناك واعتمادا على العلاقات بين البلدين الشقيقين والمتجاورين.

وحول تنفيذ تلك المشروعات، أشار إلى أهمية تحرك الشركات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة للحصول على عمليات الإعمار، سواء بمفردها أو بمشاركة شركات عالمية كبيرة، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى وتشغيل العمالة واستفادة الشركات نفسها.