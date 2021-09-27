شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسهم "الرسائل النصية" في خدمة السائحين زوار مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهدف التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، أطلقت وزارة السياحة والآثار خدمة إلكترونية جديدة لخدمة السائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة.

تعمل هذه الخدمة عن طريق شركات المحمول العاملة في مصر، والتي تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة والآثار (١٩٦٥٤)، والذي يتعامل بعدة لغات وعلى مدار 12 ساعة للرد على استفساراته أو الاستماع لمقترحاته أو شكواه كما يوجد بها أيضا أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف.

ويأتي تفعيل هذه الخدمة في إطار بروتوكول التعاون بين ووزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروع التحول الرقمي الذي جاء انطلاقًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.