شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات الطلاق في الريف بنسبة 7% عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حكومية، عن تراجع معدلات الطلاق في ريف مصر بشكل ملحوظ عام 2020، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في الريف نحو 97 ألف و105 حالة طلاق عام 2020، مقابل 104 ألف و377 حالة طلاق في عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 7%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إت معدلات الطلاق في الحضر شهدت تراجع أيضا عام 2020، ولكن بنسبة أقل من الريف، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو 116 ألف و845 حالة طلاق، تمثل 54.6% من جملة الحالات، بينما كانت حالات الطلاق في عام 2019 نحو 121 ألف و552 حالة طلاق، بنسبة تراجع بلغت نحو 3.9%.

وإجمالا بلغ عدد حالات الطلاق في مصر نحو 222 ألف و36 حالة عام 2020، مقابل 237 ألف و748 حالة طلاق عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 6.6%.

وكانت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام 2020، بينت أن محافظة القاهرة حلت في صدارة الترتيب وبلغ معدل الطلاق بها 4.7 لكل ألف من السكان، يليها محافظة بورسعيد بمعدل 3.8 لكل ألف من السكان، ثم محافظة السويس بـ3.3 لكل ألف من السكان، كما نجد أن معدل بعض المحافظات يزيد عن المعدل العام للجمهورية حيث بلغ 2.2 لكل ألف من السكان.

وقالت بيانات الاحصاء، إن محافظة أسيوط في المقابل سجلت أقل المعدلات، حيث بلغ معدل الطلاق 0.9 لكل ألف من السكان، يليها محافظة المنيا حيث بلغ 1 لكل ألف من السكان، كما تبين أن بعض المحافظات تقل فى المعدل العام لإجمالى الجمهورية حيث بلغ 2.2 لكل ألف من السكان.