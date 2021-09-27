شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات» الأولى في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي بـ 88.44 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المركز الأول في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي على مستوى الهيئات والمؤسسات الحكومية في المملكة، وذلك وفقا للنتائج التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الحفل الذي أقامته أمس برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، فيما تمكنت الهيئة من تحقيق أعلى نسبة للارتباط الوظيفي بين مختلف الجهات الحكومية في المملكة بنسبة وصلت إلى 88.44 %.

وتفوقت الهيئة في الارتباط الوظيفي عن القطاع الحكومي بالمملكة بمعدل 13 نقطة، والقطاع الحكومي الدولي بمعدل 10 نقاط، فيما أشارت النتائج إلى تفوقها على القطاع الخاص بالمملكة بمعدل 8 نقاط.

وقال محافظ الهيئة د. سعد القصبي: إن هذا الإنجاز عكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للكادر البشري، ضمن خطواتها المستمرة لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، مشيدا بجهود منسوبي الهيئة التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الوطني، مؤكدا أن تحقيق تلك النتائج يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي دعمت ومكنت الجميع للوصول إلى التألق والريادة التي تليق بالمملكة الغالية ضمن رؤيتها 2030.

يذكر أن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي هو أحد مشروعات مبادرة «بيئة عمل محفزة» التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف.