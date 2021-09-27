شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: 4 دورات تدريبية إلكترونية متخصصة عبر «دروب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن الدورات التدريبية الإلكترونية، التي يتم تقديمها من خلال برنامج (دروب - Nano) تغطي 4 مجالات: IT Support، UX Design، Data Analytic، Project Management، وذلك بالشراكة والتعاون مع Google ومن خلال منصة Coursera أحد أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني.

ويهدف البرنامج إلى تطوير كفاءة الكوادر الوطنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتتوافق مع احتياجات وتوجُّهات سوق العمل السعودي، حيث يتم تقديم البرنامج التدريبي إلكترونيا، ويحصل المتقدم على شهادة اجتياز مقدمة من Google وCoursera عند اجتيازه جميع متطلبات البرنامج.

ودعا الصندوق الباحثين والباحثات عن عمل وموظفي القطاع الخاص، للتسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية في برنامج «دروب - Nano» عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني «دروب».

ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة فأعلى، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية متوسطا على الأقل، مع العلم بأن المقاعد محدودة، وسيتم الترشيح آليا من خلال النظام بناء على توافر المقاعد واستيفاء الشروط، وستكون الأولوية لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل.