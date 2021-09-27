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شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع النقل البرى في مصر يستهلك 6.7 مليون طن بنزين و616.6 مليون م3 غاز طبيعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأظهرت نتائج البحث مجموعة من المؤشرات الهامة، وهي كالتالي:
- يستهلك قطاع النقل البرى في مصر نحو 6.7 مليون طن بنزين "تمثل 100% من الاستهلاك" حيث يستخدم البنزين بكافة أنواعه فى قطاع النقل البرى فقط.
- يستهلك قطاع النقل البري في مصر 3.5 مليون طن سولار تمثل 29% من إجمالي استهلاك السولار والذى يبلغ 12.1 مليون طن.
- يستهلك قطاع النقل 616.6 مليون م3 غاز طبيعى تمثل 1.02%، من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعى والذي يبلغ 60.3 مليار م3 لكافة القطاعات.
- تستهلك المركبات الملاكى نحو 66.8% من إجمالي استهلاك البنزين "بكافة أنواعه" بقطاع النقل البرى في مصر.
- تستهلك الدراجات النارية نسبة 19.5%، والمركبات الأجرة 9.1%، و4.6% للمركبات الأخرى من الوقود ذاته.
- أما السولار فإن مركبات النقل تستهلك نحو 53% من إجمالي استهلاك السولار في قطاع النقل البرى بمصر، والنقل بمقطورة 19.5% والأتوبيس 9.4% والمركبات الأخرى تستهلك 18.1% من الوقود ذاته.
- بالنسبة للغاز الطبيعى فإن المركبات الملاكى تستهلك نحو 81.6%، والأجرة 18.1% والأتوبيس 1.3% من إجمالي الغاز الطبيعى المستهلك في قطاع النقل البري في مصر.
- بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للمركبة الواحدة من المركبات التي تستهلك البنزين الملاكي 1453 لتر / سنة، التاكسي 3137 لتر / سنة، الميكروباص 4501 لتر / سنة ، النقل 2570 لتر / سنة.
- بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للتوك توك 979 لتر/ سنة، كما بلغ متوسط المسافة المقطوعة للمركبات الملاكى 9.33 كم/ لتر للبنزين، 8.04 كم/لتر للسولار، 11.11 كم/م3 للغاز الطبيعى "متوسط المسافة المقطوعة لكل وحدة من الوقود هو عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة لكل لتر بنزين/ سولار، م3 غاز طبيعي".
- تلاحظ أن جائحة كورونا ( كوفيد -19) قد أثرت على النشاط الإقتصادى وحركة النقل في مصر وبالتالي فقد تأثر متوسط استهلاك المركبات من الوقود بالإضافة إلى عوامل أخرى أثرت أيضاً في متوسط الاستهلاك من الوقود منها سعة المحرك - سنة الصنع - الحالة الفنية للمركبة.
- يقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة الإحلال والتى تشمل الملاكى، الاجرة (تاكسى/ميكروباص) بنحو 2.15 مليون مركبة منهم 42% يرغب حائزوها في الإحلال "إحلال المركبات القديمة المصنعة قبل عام 2000 بمركبات حديثة"، ويقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة التحول للغاز الطبيعي والتى تشمل ايضا الملاكي والاجرة "تاكسى/ميكروباص" بنحو 2.76 مليون مركبة منهم 59% يرغب حائزوها في التحول للغاز الطبيعى.
- بالنسبة لشبكة الطرق الجديدة واستخدامها من حائزى المركبات فقد تم استخدامها من نحو 70% من إجمالي الحائزين والتى تحقق العديد من المزايا منها توفير الوقت والجهد والوقود، والمحافظة على الحالة الفنية للمركبات.