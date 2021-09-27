شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع النقل البرى في مصر يستهلك 6.7 مليون طن بنزين و616.6 مليون م3 غاز طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مسح "استهلاك الوقود في قطاع النقل البرى عام 2020"، وذلك للتعرف على متوسط استهلاك الوقود لكل نوع من أنواع المركبات، ويساهم في تقدير الاحتياجات المستقبلية للبلاد، ومعرفة آراء المبحوثين في التحول للغاز الطبيعى وإحلال المركبات قديمة الصنع بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين).

- يستهلك قطاع النقل البرى في مصر نحو 6.7 مليون طن بنزين "تمثل 100% من الاستهلاك" حيث يستخدم البنزين بكافة أنواعه فى قطاع النقل البرى فقط.

- يستهلك قطاع النقل البري في مصر 3.5 مليون طن سولار تمثل 29% من إجمالي استهلاك السولار والذى يبلغ 12.1 مليون طن.

- يستهلك قطاع النقل 616.6 مليون م3 غاز طبيعى تمثل 1.02%، من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعى والذي يبلغ 60.3 مليار م3 لكافة القطاعات.

- تستهلك المركبات الملاكى نحو 66.8% من إجمالي استهلاك البنزين "بكافة أنواعه" بقطاع النقل البرى في مصر.

- تستهلك الدراجات النارية نسبة 19.5%، والمركبات الأجرة 9.1%، و4.6% للمركبات الأخرى من الوقود ذاته.

- أما السولار فإن مركبات النقل تستهلك نحو 53% من إجمالي استهلاك السولار في قطاع النقل البرى بمصر، والنقل بمقطورة 19.5% والأتوبيس 9.4% والمركبات الأخرى تستهلك 18.1% من الوقود ذاته.

- بالنسبة للغاز الطبيعى فإن المركبات الملاكى تستهلك نحو 81.6%، والأجرة 18.1% والأتوبيس 1.3% من إجمالي الغاز الطبيعى المستهلك في قطاع النقل البري في مصر.

- بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للمركبة الواحدة من المركبات التي تستهلك البنزين الملاكي 1453 لتر / سنة، التاكسي 3137 لتر / سنة، الميكروباص 4501 لتر / سنة ، النقل 2570 لتر / سنة.

- بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للتوك توك 979 لتر/ سنة، كما بلغ متوسط المسافة المقطوعة للمركبات الملاكى 9.33 كم/ لتر للبنزين، 8.04 كم/لتر للسولار، 11.11 كم/م3 للغاز الطبيعى "متوسط المسافة المقطوعة لكل وحدة من الوقود هو عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة لكل لتر بنزين/ سولار، م3 غاز طبيعي".

- تلاحظ أن جائحة كورونا ( كوفيد -19) قد أثرت على النشاط الإقتصادى وحركة النقل في مصر وبالتالي فقد تأثر متوسط استهلاك المركبات من الوقود بالإضافة إلى عوامل أخرى أثرت أيضاً في متوسط الاستهلاك من الوقود منها سعة المحرك - سنة الصنع - الحالة الفنية للمركبة.

- يقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة الإحلال والتى تشمل الملاكى، الاجرة (تاكسى/ميكروباص) بنحو 2.15 مليون مركبة منهم 42% يرغب حائزوها في الإحلال "إحلال المركبات القديمة المصنعة قبل عام 2000 بمركبات حديثة"، ويقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة التحول للغاز الطبيعي والتى تشمل ايضا الملاكي والاجرة "تاكسى/ميكروباص" بنحو 2.76 مليون مركبة منهم 59% يرغب حائزوها في التحول للغاز الطبيعى.

- بالنسبة لشبكة الطرق الجديدة واستخدامها من حائزى المركبات فقد تم استخدامها من نحو 70% من إجمالي الحائزين والتى تحقق العديد من المزايا منها توفير الوقت والجهد والوقود، والمحافظة على الحالة الفنية للمركبات.