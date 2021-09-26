شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير انتظار بالمحطات.. أزمة وقود في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن التسابق المحموم على شراء الوقود في محطات البنزين يتسبب في مشكلات وسط نقص بالإمدادات في بريطانيا.

ونقلت الوكالة عن جمعية تجار التجزئة للبنزين أن الطلب في إحدى محطات الخدمة ارتفع بنسبة 500% يوم السبت مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تعطي شركات النفط الأولوية للمحطات الموجودة على الطرق السريعة وسط نقص في سائقي الناقلات المتخصصين.

واستمرت طوابير الانتظار في المحطات لليوم الثالث اليوم الأحد على الرغم من تطمينات وزير النقل جرانت شابس بأن هناك "الكثير" من الوقود المتاح.

إلا أن بريان مادرسون رئيس جمعية تجار التجزئة للبنزين قال إن الحكومة "لا ترغب فى الاعتراف" بأن الامدادات عالقة فى المصافي أو مستودعات التخزين، ولا يتم تسليمها إلى المحطات بسبب قضايا الامدادات الحالية.