شكرا لقرائتكم خبر تصفية 26 عقارا بمساحات تتجاوز 500 ألف م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» 5 مزادات علنية تستعرض عقارات في مناطق الرياض والقصيم وحائل، حيث انطلقت أمس وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.

ووفق بيان للمركز، تستعرض هذه المزادات 26 فرصة استثمارية عقارية، بمساحات إجمالية تتجاوز 500 ألف م2، وتبدأ بمزاد عنيزة الالكتروني، الذي يستعرض 4 فرص عقارية تتمثل في فيلتين واستراحة وبيت شعبي بمحافظة عنيزة، ثم مزاد البكيرية الذي يستعرض فرصة عقارية تتمثل في أرض تجارية بمحافظة البكيرية، ومزاد حائل الذي يستعرض 10 فرص عقارية تتمثل في 7 أراض زراعية وسكنية، وفيلتين، وبيت شعبي بمدينة حائل، ومزاد العنوان الذي يستعرض 4 فرص عقارية تتمثل في معارض وصالات عرض ومستودع بمدينة الرياض، ومزاد «البدائع» الذي يستعرض 7 فرص استثمارية، تتمثل في 7 أراض سكنية بمحافظة البدائع.

ويعد «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الالكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

تفاصيل المزادات:







مزاد عنيزة الالكتروني: ويستعرض 4 فرص عقارية تتمثل في فيلتين واستراحة وبيت شعبي.



مزاد البكيرية: ويستعرض فرصة عقارية تتمثل في أرض تجارية بمحافظة البكيرية.



مزاد حائل: ويستعرض 10 فرص عقارية تتمثل في 7 أراض زراعية وسكنية، وفيلتين، وبيت شعبي.



مزاد العنوان: ويستعرض 4 فرص عقارية تتمثل في معارض وصالات عرض ومستودع بالرياض.



مزاد البدائع: ويستعرض 7 فرص استثمارية، تتمثل في 7 أراض سكنية بمحافظة البدائع.



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