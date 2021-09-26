شكرا لقرائتكم خبر طرح إضافي لصندوق جدوى ريت لاستكمال الاستحواذ على بوليفارد الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة جدوى للاستثمار، الطرح الإضافي لصندوق جدوى ريت السعودية، حيث ستستخدم متحصلات الطرح الإضافي لاستكمال الاستحواذ على بوليفارد الرياض، أحد أشهر العقارات التجارية في شمال مدينة الرياض.

وبحسب بيان صادر عن جدوى، تبلغ زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق جدوى ريت السعودية 370 مليون ريال (تعادل 16.9%) ليصل حجم الصندوق بعد الزيادة إلى 2.56 مليار ريال. وسيساهم الاستحواذ على عقار بوليفارد الرياض في تعزيز تنوع أصول الصندوق، حيث يعتبر هذا العقار واحدا من أكثر المجمعات التجارية تنوعا، ويحتوي على مساحات مخصصة للمطاعم والمقاهي، وفندق، وناد رياضي، بالإضافة لمساحات مكتبية. كما يمتلك مجمع بوليفارد الرياض اتفاقيات إيجار طويلة الأجل مع عدد من العلامات التجارية المرموقة.

ونظرا لكونه أحد المقاصد الرئيسية لسكان الرياض كوجهة تجارية وترفيهية، فإن سعر شراء العقار يعتبر فرصة مميزة للمستثمرين عند مقارنته بتقييمات المقيمين المعتمدين. ومن المتوقع أن يحقق الأصل صافي دخل إيجاري قدره 29.6 مليون ريال سنويا، ما يعادل عائدا تأجيريا صافيا للأصل بنسبة 9.2%، والذي يعد عائد استثمار جذابا أخذا بعين الاعتبار موقعه المتميز ومكانته.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار طارق السديري «إن الطرح الإضافي لصندوق جدوى ريت السعودية يعزز مكانتنا الريادية كمستثمر عقاري ومدير لصناديق الريت. ويسرنا أن نقدم لعملائنا الحاليين والمحتملين فرصة الاستثمار في صندوق جدوى ريت السعودية بسعر مغر والتعرض لأصول عقارية عالية الجودة في مدن المملكة الرئيسية».

ووفقا لشروط وأحكام الصندوق، يمكن لقيمة الاستثمار وأي دخل ناتج عنه أن تزيد أو تنقص أو أن تتم خسارتها كاملة، والنتائج المستهدفة والمتوقعة غير مضمونة، كما أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. يجب على جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار التوصل إلى قرارهم بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين وتقييم جميع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار. ويعتبر استثمار المستثمر في الصندوق بمثابة إقرار بإبلاغه وقبوله لشروط وأحكام الصندوق. ويمكن الحصول على النسخة الكاملة من الشروط والأحكام للصندوق والتقارير المالية عبر الموقع الالكتروني لمدير الصندوق أو من المواقع الالكترونية للبنوك المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض.

وصندوق جدوى ريت السعودية هو صندوق استثمار عقاري مقفل متداول ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، تبلغ مدته 99 عاما كما تبلغ إجمالي قيمة الأصول حاليا 2.19 مليار ريال، ويهدف الصندوق إلى تزويد المستثمرين بمصدر دخل مستمر من خلال توزيع أرباح دورية عن طريق الاستثمار في أصول عقارية عالية الجودة في مدن المملكة الرئيسية. ونمت توزيعات الصندوق منذ الإدراج بثبات على مدى 14 ربعا، حيث بلغت التوزيعات التراكمية منذ الإدراج 2.49 ريال للوحدة.