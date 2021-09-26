شكرا لقرائتكم خبر أمانات الإماراتية تتخارج من المركز الطبي في السعودية مقابل 443 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخارجت شركة أمانات القابضة الإماراتية من المركز الطبي الدولي في السعودية مقابل 443 مليون ريال، وبعائد نقدي 100 مليون ريال.

وأوضحت في بيان لها أمس على موقع سوق دبي المالي، أن الصندوق السعودي للرعاية الصحية والتعليم، المملوك بالكامل وبشكل غير مباشر لها، باع حصته البالغة 13.13% في المركز الطبي الدولي بالسعودية إلى شركة «كن للاستثمار القابضة» مقابل 443 مليون درهم (433 مليون ريال).

وأشارت إلى أنه نتج عن هذا التخارج عائد نقدي إجمالي قدره حوالي 100 مليون درهم، شاملا توزيعات الأرباح، متوقعة أن يسجل صافي ربح من هذا البيع نحو 40 مليون درهم.

وأفادت بأن هذا التخارج يقدر بحوالي 15 ضعفا من مكرر الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء للصفقة حتى تاريخ يونيو 2021.

وذكرت أن عملية التخارج تتواءم مع استراتيجيتها المعلنة والمتمثلة في التخارج من حصص الأقلية، حيث يكون التأثير محدودا وغير فعال، والتطلع إلى التركيز على الاستثمارات التي تكون فيها مساهما مؤثرا، مبينة أن هذا التخارج يتيح لها الفرصة للمضي قدما نحو المزيد من الفرص الاستثمارية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم، لترسيخ قاعدتها الاستثمارية، من خلال توسعة الآفاق ودعم أوجه التآزر لدعم العائدات المستقبلية.

واستحوذ الصندوق السعودي للرعاية الصحية والتعليم سابقا على حصته في المركز في يناير 2017، وهو مركز طبي متعدد التخصصات بسعة 300 سرير طبي، يخدم المنطقة الغربية في السعودية، ويستهدف الشريحة رفيعة المستوى من السوق.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أمانات حمد الشامسي «يتمتع المركز الطبي الدولي بمكانة فريدة وسمعة مميزة من خلال تزويد خدمات عالية الجودة في الرعاية الصحية في سوق المملكة، حيث كانت بداية استثمار الصندوق في المركز منذ نحو 5 سنوات، باستراتيجية ورؤية مختلقة قائمة على التوسع، من خلال حصص الأقلية في الأصول ذات التواجد القوي. اليوم، أمانات بدأت بتشكيل منصات متخصصة لديها القدرة على أن تكون مزودا رائدا مع أمانات كمساهم مؤثر ويملك الأغلبية. إن التخارج من المركز الطبي الدولي قد تم في الوقت المناسب مصحوبا بعائدات مميزة، حيث إننا مستمرون في العمل وفقا إلى أولوياتنا الاستراتيجية والمتمثلة بالتخارج من حصص الأقلية التي تمكننا من إعادة تدوير رأس المال في استثمارات تتماشى بشكل أكبر مع نموذج منصات أمانات الاستثمارية».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمانات محمد حمادة «تمت عملية التخارج داخليا من خلال فريق العمل وبشكل كامل بالرغم من التحديات الاقتصادية المحيطة. تمكنا من اغتنام فرصة تخارج ذات مردود مميز وأثبتنا أنه لدينا القدرة على التخارج في الوقت المناسب والوفاء بوعودنا للمساهمين من خلال زيادة إجمالي العائدات. واستشرافا بالمستقبل، فإننا كمستثمرين ملتزمون بأهداف الشركة واستراتيجيتها الاستثمارية في كل من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، ونتطلع إلى الاستثمار في الفرص ذات العائدات المميزة مع التركيز على الاستثمارات الرائدة، والتي لديها القدرة على قيادة التحول في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وذلك بهدف بناء قيمة مستدامة طويلة الأجل مع تحقيق عوائد قوية للمساهمين».