شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من 43% من تبطين الترع في قرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة على قدم وساق لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، لتنمية الريف المصرى فى نطاق 1413 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تتم بالتنسيق بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

بحيث يتم تنفيذ العددي من مشروعات الصرف الصحى والغاز الطبيعى ومشروعات المياه والتعليم وغيرها من المشروعات المختلفة التى تنفذها المبادرة فى قرى ونجوع المحافظة، فأعمالها ستدخل كل شارع ونجع بالقرية حتى الانتهاء من تنفيذ المشروعات والخدمات المطلوبة.

وقد تم الانتهاء من تبطين 43% من المستهدف تبطينها فى قطاع الري، بأطوال 1368 كم، من اجمالى 3147 كم مستهدفة، كما يتم تنفيذ 333 مجمع خدمات حكومى، و333 مجمعاً زراعياً، وبلغ اجمالى عدد المشروعات المقرر تنفيذها بقرى مبادرة حياة كريمة فى قطاع التعليم، 1081 مشروعاً بإجمالى 14 ألف فصل، ويتم تنفيذ خطة صيانة لنحو 1227 مبنى مدرسياً، ويشهد قطاع الشباب والرياضة تنفيذ 1061 مشروعاً ضمن مبادرة "حياة كريمة".