الطيران المدني يبحث مع «هدف» توطين وظائف قطاع النقل الجوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني، في مقر الهيئة بالرياض التعاون في مجال دعم التأهيل والتدريب والتوظيف، علاوة على بحث سبل التعاون في برنامج توطين وظائف قطاع النقل الجوي. واطلع رئيس الهيئة العامة للطيران على الخدمات التي يقدمها «هدف» للكوادر الوطنية البشرية، وناقش الجانبان كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت في يناير 2021 مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تستهدف توطين وظائف النقل الجوي، وتمكين الشباب السعودي ومنحهم الفرصة في العمل بقطاعاتها المختلفة، سواء الوظائف القيادية أو الفنية أو الإدارية أو التشغيلية، إيمانا منها بدور الشباب السعودي في تطوير وتعزيز قطاع الطيران، الذي أصبح له دور رئيس في جميع المجالات، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

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