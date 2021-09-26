4 دورات تدريبية متخصصة عبر «دروب - » Nano

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ويهدف البرنامج إلى تطوير كفاءة الكوادر الوطنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتتوافق مع احتياجات وتوجهات سوق العمل السعودي، حيث يتم تقديم البرنامج التدريبي إلكترونيا، ويحصل المتقدم على شهادة اجتياز مقدمة من Google وCoursera عند اجتيازه جميع متطلبات البرنامج.
ويدعو الصندوق الباحثين والباحثات عن عمل وموظفي القطاع الخاص، للتسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية في برنامج «دروب - Nano» عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني «دروب».
ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة فأعلى، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية متوسطا على الأقل، مع العلم أن المقاعد محدودة، وسيتم الترشيح آليا من خلال النظام بناء على توفر المقاعد واستيفاء الشروط، وستكون الأولوية لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل.
وأشار هدف إلى أنه يمكن التقدم للبرنامج من خلال الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob-nano-google/.
- IT Support
- UX Design
- Data Analytic
- Project Management
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