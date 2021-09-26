شكرا لقرائتكم خبر مشاركة ريت تستحوذ على جاردينو الرياض مقابل 85.5 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت شركة مشاركة المالية، مدير صندوق مشاركة ريت، جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية الاستحواذ على فندق جاردينو الذي يقع في مدينة الرياض حي العليا على طريق التخصصي.

وأفادت في بيان لها على «تداول»، بأنه تم الانتهاء من نقل ملكية العقار لمصلحة الصندوق بقيمة 85.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنه تم كذلك توقيع ملحق عقد إيجار مع المستأجر «شركة مسكن السلام للتطوير والاستثمار التجاري» يتضمن انتقال كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار من المالك السابق إلى المالك الحالي (الصندوق).

وأشارت إلى أن عقد الإيجار يمتد لـ10 سنوات تبدأ من 1 نوفمبر 2021 وحتى 31 أكتوبر 2031، والمدة ملزمة بموجب سندات لأمر مستلمة مقدما من المستأجر، مبينة أن متوسط الدخل السنوي خلال مدة العقد يبلغ 7.78 ملايين ريال، فيما تم قبض قيمة إيجار السنة الأولى البالغة 7 ملايين ريال مقدما.

وذكرت أن الأثر المالي لهذا الاستحواذ سيكون إيجابيا من خلال زيادة أرباح الصندوق وتقليل مخاطر تدني معدلات صافي الأرباح أو انخفاض إيرادات الصندوق مستقبلا، كما أن امتداد عقد الإيجار لفترة طويلة وإلزاميته سيكون له الأثر في تحقيق وفورات نقدية للصندوق.

وبدأت شركة مشاركة المالية في يوليو الماضي في إجراءات استحواذ الصندوق على عقار جديد عبارة عن فندق 4 نجوم، جديد ومؤثث بالكامل يقع في مدينة الرياض، بقيمة 85.5 مليون ريال، بعد أن حصلت على نتائج التقييم العقاري من اثنين من المثمنين العقاريين وبعد الانتهاء من الدراسة القانونية والفنية النافية للجهالة.