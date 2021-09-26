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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفعالية الأولى من سلسلة «حوارات مؤتمر القطاع المالي»، ينظمها اليوم شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية) بحضور الخبراء على المستويين المحلي والدولي؛ لمناقشة الدور متنامي الأهمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي، التي تعرف اختصارا بالإنجليزية بـ ESG، وهو المصطلح الشامل للمعايير المستخدمة فيما أصبح يعرف باسم الاستثمارات المسؤولة من الناحية الاجتماعية. ويأتي اختيار هذا المحور انطلاقا من الأهمية المتزايدة للاستثمار المستدام، التي تأكدت بشكل كبير في فترة الجائحة العالمية (كوفيد 19)، إذ دفعت الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد قادة العالم للدعوة إلى «إعادة البناء على نحو أفضل»، وذلك بوضع الاستثمار المستدام واعتبارات الحوكمة البيئية.



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