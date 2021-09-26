شكرا لقرائتكم خبر 100 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 100 فرصة عمل جديدة طرحها لقاء التوظيف الذي نظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء وإحدى الشركات الصناعية الوطنية الرائدة، بمقر المعهد بالهفوف، وذلك وفقا للشروط والضوابط المعتمدة والتزاما بالإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة.

وتم خلال اللقاء إجراء مقابلات التوظيف مع الشباب المرشحين لفرص عمل صناعية وفنية في مجالات اللحام بـ 25 وظيفة، والنجارة بـ 25 وظيفة، وقيادة السيارات «سائق» بـ 25 وظيفة، إضافة إلى التخصصات العمالية المختلفة بـ 25 وظيفة.

ويهدف اللقاء الذي استمر لمدة يومين، إلى الإسهام في توظيف أبناء وبنات الأحساء ودفع سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية 2030م، خدمة للقطاع الخاص في مجالات تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، وتقديم أفضل الخدمات للشباب السعودي، ليتمكنوا من مواكبة متطلبات سوق العمل وتسهيل حصولهم على فرص العمل المتوفرة.