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وتم خلال اللقاء إجراء مقابلات التوظيف مع الشباب المرشحين لفرص عمل صناعية وفنية في مجالات اللحام بـ 25 وظيفة، والنجارة بـ 25 وظيفة، وقيادة السيارات «سائق» بـ 25 وظيفة، إضافة إلى التخصصات العمالية المختلفة بـ 25 وظيفة.
ويهدف اللقاء الذي استمر لمدة يومين، إلى الإسهام في توظيف أبناء وبنات الأحساء ودفع سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية 2030م، خدمة للقطاع الخاص في مجالات تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، وتقديم أفضل الخدمات للشباب السعودي، ليتمكنوا من مواكبة متطلبات سوق العمل وتسهيل حصولهم على فرص العمل المتوفرة.
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