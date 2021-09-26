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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت غرفة المدينة المنورة هويتها المؤسسية الجديدة، حيث دشن رئيس مجلس إدارتها منير بن سعد، الهوية تحت شعار «باب الأعمال»، سعيا من الغرفة لأن تكون منطقة المدينة المنورة وجهة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية. وبين بن سعد أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة المدينة المنورة ما هو إلا تأكيد على الإرث الغني لغرفة المدينة المنورة الحافل بالإنجازات، وهو في الوقت نفسه تجديد للعهد بمزيد من الإنجاز والتقدم، مشيرا إلى أن رؤية الغرفة تنطلق من جعل المدينة المنورة منطقة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، لذلك تم استلهام الشعار البصري للهوية من التفاصيل والرموز المرتبطة بمنطقة المدينة المنورة، للتأكيد على هوية الغرفة الجديدة.



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