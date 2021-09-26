شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "النقل" بنسبة 4.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.38%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.33%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.62%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.48%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.88%.

كما ارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.42%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسة بـ0.24%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.04 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.067 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 424.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.1 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.22%، والعرب على 3.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 10.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 41.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 47.5 ألف جنيه، 14.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2354 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13062 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4158 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2792 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3748 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4276 نقطة، وزاد مؤشر السندات بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1101 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.