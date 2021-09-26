شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل الإلكتروني للشحنات ACI بداية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة المالية أول أكتوبر القادم تطبيق منظومة التسجيل الالكتروني المسبق للشحنات «ACI» الزاميا على الشركات، وذلك في إطار تقليص زمن الإفراج الجمركى للشحنات .

تستهدف وزارة المالية، تحديث وميكنة المنظومة الجمركية؛ الأمر الذى يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويسهم فى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها؛ بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

النظام الجديد سيساهم في سرعة تيسير الإجراءات وميكنتها، إلى جانب التوسع فى الإفراج الجمركى وهو ما سيساعد على تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.

بحسب الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، فإن هناك إقبالًا ملحوظًا على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، حيث تجاوز عدد المسجلين حتى الآن ١٨ ألفًا، وتم استصدار ٢٦ ألف رقم "ACI" وسجل ٢٨ ألف مُصدِّر أجنبي حسابات على "بلوك تشين" منذ انطلاق نظام التسجيل المسبق للشحنات تجريبيًا فى شهر أبريل الماضى.

وزراة المالية اطلقت حزمة من الإجراءات لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة "ACI" والتي تضمنت خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" لمن سجَّل التوقيع الإلكترونى بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الماضى، إضافة إلى تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات.