شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الإيسيسكو: متحف الحضارة المصرية إضافة للمتاحف العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم الأحد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وقد رافقته خلال الزيارة الدكتورة غادة عبد الباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وحرص المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) على تفقد المتحف، وكان فى استقباله سيد أبو الفضل المشرف على الشئون الأثرية بالمتحف حيث قام باصطحابه بجولة داخل قاعات المتحف، فيما أبدي الضيف اهتماما كبيراً واعجابا بما شاهده من مقتنيات أثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي والتي تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة.

وأثنى الدكتور سالم بن محمد المالك على الجهد الكبير الذي بذلته مصر بمختلف أجهزتها لإنشاء المتحف وإنجاح موكب المومياوات الملكية الذي كان ولازال حديث العالم كله.

كما أثنى أيضا على هذا الصرح العظيم وقال إنه إضافة للمتاحف العالمية وأن ما شاهده في المتحف يدعو للفخر، ليس فقط للمصريين ولكن للعالم أجمع وأن إنشاؤه ليس غريباً على مصر التي تنتج حضارة تبهر العالم كله.