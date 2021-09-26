شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: استمرار التعامل على سهمي "ديفكو" وبنك أبو ظبي التجاري بنظام القبول الآلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على استمرار التعامل على أسهم شركتي الدولية للثلج الجاف (ديفكو2)، بنك أبو ظبي التجاري-مصر من خلال نظام القبول الألى للأوامر - أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة) لمدة 6 أشهر، وذلك في ضوء توافر معايير استمرار التعامل على أسهم الشركة من خلال هذا النظام تنفيذا لقرار رئيس البورصة المصرية رقم (1014) لسنة 2019 في 29/07/2019.

وحددت اللجنة، تداول شركة الدولية للثلج الجاف من 17 سبتمبر عام 2021 حتى 17 مارس عام 2022، وتداول بنك أبو ظبي التجاري-مصر من 27 سبتمبر عام 2021 حتى 27 مارس عام 2022.

كما قررت اللجنة، الموافقة على تخفيض رأس المال المرخص به لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن من 2 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه، طبقًا لأحكام المادة (10) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 138 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 31 أغسطس عام 2020.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة "10" على:" تلتزم الشركة التي تم قيد أسهمها بجداول البورصة المصرية بألا يزيد رأسمالها المرخص به عن خمسة أمثال رأسمالها، والموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسى لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن، طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، مع التنبيه على الشركة بالالتزام مستقبلا بمراعاة أحكام المادة رقم 26 من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية والمادة رقم 26 من الإجراءات التنفيذية لها .