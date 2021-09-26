شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة ينتهي من تثبيت 461 متعاقدًا بديوان عام محافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أن التثبيت يتم إعمالا لنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقدهم قبل 30/6/2016.
وأضاف أن الجهاز يقوم بإعمال شئونه تجاه هذا الملف من خلال مراجعة طلبات الجهات الخاصة بتثبيت المتعاقدين على أبواب الموازنة قبل 30 / 6، 2016، ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم تلك الوظائف (مثل العقود والمستندات الدالة على الصرف وإثبات أنهم لا يزالون على رأس العمل)، إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الاليكتروني للتأكد من دقة البيانات، على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدات الجهاز الإداري للدولة بمراجعة المستندات المرفقة في طلبات التثبيت والتأكد من موافقتها لصحيح القانون، كما ناشدهم أيضا بسرعة الرد على طلبات الجهاز باستيفاء بيانات الطلبات حتي يتسنى للجهاز سرعة البت وإنهاء هذا الملف.