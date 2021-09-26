شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة HUAWEI MatePad اختيار الشهر لأفضل الأجهزة اللوحية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القاهرة في 26 سبتمبر 2021: استطاعت شركة هواوي لأعمال المستهلك خلال الفترة الماضية من تحقيق عدة نجاحات كبيرة ومبهرة في سوق الأجهزة اللوحية بإصدارات تتناسب مع جميع الفئات، أجبرت منافسيها على إعادة حساباتهم ودراسة موقفهم من جديد وخاصة في وجود سلسلة HUAWEI MatePad والتي تضم مجموعة متنوعة من الخيارات بإمكانيات مبتكرة تهدف إلى التركيز على الإنتاجية والترفيه في وقت واحد.

ولأن دائماً ما تسعى شركة هواوي لتحقيق تطلعات عملائها فقد جاء الإصدار الأحدث ضمن سلسة HUAWEI MatePad وهو جهاز HUAWEI MatePad 11 كأول جهاز لوحي من الشركة يتميز بشاشة عرض بمعدل تحديث عالٍ يؤدي إلى التحكم في الجهاز بشكل أفضل بالإضافة إلى عرض أكثر سلاسة. ويأتي جهاز HUAWEI MatePad 11 والذي يأتي مزودًا بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة. كما لم تنسى هواوي عملائها من عشاق الألعاب الالكترونية حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب التي تدعم وضع FPS العالي مما يعني تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.

هذا ولا يمكن إغفال دور جهاز HUAWEI MatePad 11 في تجربة المكتب الذكي التي تقدمها مجموعة الأجهزة الفائقة إذ يمكنه توفير اتصالاً سلسًا بين الأجهزة المتوافقة من نفس المجموعة، حيث أصبح توصيل أجهزة متعددة أسهل وأكثر سهولة من أي وقت مضى. إذ تتيح لوحة التحكم للمستخدمين ببساطة سحب رمز يمثل جهازًا إلى جهاز آخر لإنشاء اتصال بينهما وهي الميزة التي تتوفر أيضًا من خلال جهازي HUAWEI MatePad Pro وHUAWEI MatePad .

واستكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققتها هواوي في سوق الأجهزة اللوحية والتي سبق وأطلقت خلال الفترة الماضية عدة إصدارات من أجهزتها اللوحية مثل أجهزة HUAWEI MatePad وHUAWEI MatePad Pro، حيث يقدم الجهازان أداءً قوياً وذكياً، حيث يعد جهاز HUAWEI MatePad Pro هو الجهاز اللوحي الأول من هواوي الذي يدعم الشحن اللاسلكي. وبفضل تزويد الجهاز بخاصية الشحن السريع بقدرة 20 واط، يمكن استخدامه لمدة 3 ساعات أخرى عند شحنه لمدة 30 دقيقة فقط مع شاشات HUAWEI FullView Display.

ولتقديم أفضل قيمة مقابل السعر، طرحت هواوي أجهزة HUAWEI MatePad T10 وMatePad T10s HUAWEI في السوق المصري بسعر تنافسي يتناسب مع أغلبية فئات المستخدمين، ليس فقط من جانب السعر بل أيضًا من جانب الإمكانيات العالية والمزايا المتطورة التي يحتويها كلا الجهازين. ويأتي جهاز HUAWEI MatePad T10s بشاشة عرض تضفي الحيوية والإشراق في تفاصيل المحتوى. كما يأتي الجهاز بسماعات Harman Kardon التي تقدم تجربة صوتية فائقة بالإضافة إلى مساحة تخزينية 64 جيجا بايت. بينما يتمتع HUAWEI MatePad T10 بأداء سلس وسريع ومساحة تخزينية 32 جيجا بايت. كما يتمتع الجهاز بشاشة قياس 9.7 بوصة عالية الوضوح من نوع IPS. هذا وتأتي أجهزة HUAWEI MatePad T10 وMatePad T10s HUAWEI بوحدة معالجة توفر أداءً مذهلاً حتى مع الاستخدام المتواصل. كما يضم الجهازين بطارية ذات سعة كبيرة تدعم ما يصل إلى 12 ساعة من مشاهدة الفيديوهات المتواصلة على الجهاز أو 7 ساعات من اللعب بشحنة واحدة فقط.