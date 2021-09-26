شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبدأ جولته الميدانية بالمنصورة الجديدة بتفقد مشروعى الفيلات والكورنيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الميدانية، بمدينة المنصورة الجديدة، بتفقد مشروع الفيلات الجارى تنفيذه بالمدينة، وكذا كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، نحو ساعة داخل مشروعى الفيلات والكورنيش، لمعاينة الموقف التنفيذى على الطبيعة، حيث جدد الوزير تأكيده على تكثيف العمالة، وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة، وفى مواعيدها المحددة، وحث جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد، وضغط معدلات التنفيذ، ومضاعفة الإنجاز على الأرض، للإسراع بمعدلات التنمية التى تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام بجودة الأعمال بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ليكون على أعلى مستوى، وفى أبهى صورة، وأجمل منظر يخطف الأنظار، ويليق بمدينة المنصورة الجديدة، والتى تُعد نافذة الدلتا السياحية، وهى إحدى مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها بربوع الدولة المصرية.