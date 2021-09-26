شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى تباينا ملحوظا اليوم الأحد 26-9-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.28 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.98 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.97 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.97 جنيه للشراء.

52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.28 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.33 جنيه.

52.33 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 52.30 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.45 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس51.98 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.44 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.31 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.