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وزير الإسكان يشدد علي سرعة تنفيذ المشروعات بالمنصورة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، فى مستهل زيارته للمدينة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

 

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذى لكل مشروع على حدة، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف العمالة والمعدات بجميع مواقع المشروعات، والعمل على مدار الساعة، ومؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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