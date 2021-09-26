شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها المجموعة المالية هيرميس القابضة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، حديد عز، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ابن سينا فارما، السويدي إليكتريك، سبيد ميديكال، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 12998 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4153 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2799 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3752 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 4253 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم المنصورة للدواجن، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، الدولية للأسمدة والكيماويات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بي للهندسة، ريكاب للاستثمارات المالية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، 50 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 3.15 مليون سهم، 9.8 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 20 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة المصرية للمنتجعات السياحية 700 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 1000 سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 11490 سهم.

وأعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب عدد 14 مليون سهم سهم بسعر 6.20 جنيه بقيمة إجمالية 86.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 4.2139% إلى 0.7139%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تحقيق إيرادات بلغت 41.5 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.5 مليون جنيه، وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى تعديل توجيه بعض أصناف المنتجات من المنتجات غير التامة إلى منتجات تامة، وتعديل توجيه الخامات المباعة إلى خامات مصدرة لشركة الحديد والصلب المصرية (قاسمة) بسعر التكلفة، احتساب مخصصات بخلاف الإهلاك، واحتساب ضرائب الدخل لصافي الربح بنسبة 22.5%.

كما أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، تحقيق صافي مبيعات بلغت 273.54 مليون جنيه حتى نهاية شهر يونيو عام 2021 مقابل 367.3 مليون جنيه مبيعات خلال الفترة المنتهية في عام 2020 بنسبة انخفاض 26%، وتحولت الشركة إلى صافي خسائر 42.9 مليون جنيه مقارنة مع صافي ربح 21.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض 300%.