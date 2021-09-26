شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد الموافق 26-9-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره الخميس الماضى.

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو، اليوم، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.30جنيه للشراء، و18.48 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.27جنيه للشراء، و18.47 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.