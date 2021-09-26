شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، أكثر من 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر سبتمبر 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017م حتى سبتمبر الجاري تجاوز 31 مليار ريال.

وأفاد بن ماضي أن التكاملية في تقديم الخدمات الإلكترونية بين "الصندوق العقاري" ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من المصارف وشركات التمويل والتطوير والعقاري يأتي بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مؤكداً حرص الصندوق على إيداع الدعم الشهري في موعده، بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030 – لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها 70% بحلول العام 2030.