شكرا لقرائتكم خبر عن 70 % من حائزي المركبات استخدموا الطرق الجديدة والمحدثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 42 % من حائزي المركبات لديهم رغبة في التحول للغاز الطبيعي 59% لديهم رغبة في الإحلال أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد تقرير عن نتائج مسح " إستهلاك الوقود في قطاع النقل البرى عام 2020 ".

وتكمن أهمية المسح في تناوله لسلعة استراتيجية هامة تؤثر على جميع قطاعات المجتمع .

ويهدف المسح إلى التعرف على متوسط استهلاك الوقود لكل نوع من أنواع المركبات ، و يساهم في تقدير الإحتياجات المستقبلية للبلاد، وكذلك التعرف على آراء المبحوثين في التحول للغاز الطبيعى وإحلال المركبات قديمة الصنع بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين).

ومن أهم مؤشرات المسح يستهلك قطاع النقل البرى في مصر نحو 6.7 مليون طن بنزين (تمثل 100% من الاستهلاك) حيث يستخدم البنزين بكافة أنواعة فى قطاع النقل البرى فقط، وكذلك يستهلك 3.5 مليون طن سولار تمثل 29.0 % من إجمالي استهلاك السولار والذى يبلغ 12.1 مليون طن، بينما يستهلك 616.6 مليون م3 غاز طبيعى تمثل 1.02%، من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعى والذى يبلغ 60.3 مليار م3 لكافة القطاعات.

وتستهلك المركبات الملاكى نحو 66.8% من إجمالي إستهلاك البنزين (بكافة أنواعه) بقطاع النقل البرى في مصر، بينما تستهلك الدراجات النارية نسبة 19.5% ،والمركبات الأجرة 9.1%، و4.6% للمركبات الأخرى من الوقود ذاته، أما السولار فإن مركبات النقل تستهلك نحو 53% من إجمالي إستهلاك السولار في قطاع النقل البرى بمصر، والنقل بمقطورة 19.5% والأتوبيس 9.4% والمركبات الأخرى تستهلك 18.1% من الوقود ذاته.

بالنسبة للغاز الطبيعى فإن المركبات الملاكى تستهلك نحو 81.6%، والأجرة 18.1% والأتوبيس 1.3% من إجمالي الغاز الطبيعى المستهلك في قطاع النقل البرى في مصر .

وبلغ متوسط الإستهلاك السنوي للمركبة الواحدة من المركبات التي تستهلك البنزين :الملاكى 1453 لتر / سنة، التاكسي 3137 لتر / سنة، الميكروباص 4501 لتر / سنة ، النقل 2570 لتر / سنة ، بينما بلغ متوسط الإستهلاك السنوي للتوك توك 979 لتر / سنة، كما بلغ متوسط المسافة المقطوعة للمركبات الملاكى 9.33 كم/ لتر للبنزين ، 8.04 كم/لتر للسولار ، 11.11 كم/م3 للغاز الطبيعى (متوسط المسافة المقطوعة لكل وحدة من الوقود :هو عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة لكل لتر بنزين / سولار ، م3 غاز طبيعى ).

وتلاحظ أن جائحة كورونا ( كوفيد -19) قد أثرت على النشاط الإقتصادى وحركة النقل في مصر وبالتالي فقد تأثر متوسط استهلاك المركبات من الوقود بالإضافة إلى عوامل أخرى أثرت أيضاً في متوسط الاستهلاك من الوقود منها سعة المحرك - سنة الصنع - الحالة الفنية للمركبة.

ويقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة الإحلال والتى تشمل الملاكى ، الاجرة (تاكسى/ميكروباص) بنحو 2.15 مليون مركبة منهم 42% يرغب حائزوها في الإحلال ( احلال المركبات القديمة المصنعة قبل عام 2000 بمركبات حديثة)، ويقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة التحول للغاز الطبيعى والتى تشمل ايضا الملاكى والاجرة (تاكسى /ميكروباص) بنحو 2.76 مليون مركبة منهم 59% يرغب حائزوها في التحول للغاز الطبيعى.

وبالنسبة لشبكة الطرق الجديدة واستخدامها من حائزى المركبات فقد تم استخدامها من نحو 70% من إجمالي الحائزين والتى تحقق العديد من المزايا منها توفير الوقت والجهد والوقود، والمحافظة على الحالة الفنية للمركبات.