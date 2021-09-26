شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 26-9-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو، اليوم الأحد 26-9-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.30جنيه للشراء، و18.48 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.27جنيه للشراء، و18.47 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات العربية تباينا ملحوظا اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ18.30 للشراء، 18.48جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.27 للشراء، 18.47جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.34جنيه للشراء.

18.46جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.30جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.27جنيه.

18.48جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.47جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.30جنيه للشراء.

18.49جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.29جنيه للشراء.

18.50جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.29 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.32 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.37 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.