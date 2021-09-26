الضرائب: ضريبة «اليوتيوبرز» على الدخل وليس المحتوى.. ولم نخترع قوانين جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أصدرت مصلحة الضرائب قراراً بشأن صناع المحتوى على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصلحة الضرائب، في بيان رسمي لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن على صانعي المحتوى على الإنترنت "البلوجرز واليوتيوبرز" فتح ملف ضريبي فوراً.

وأوضحت في بيانها أن صناع المحتوى "الذين تتجاوز إيراداتهم نصف مليون جنيه سنوياً (500 ألف جنيه)، يجب أن يسجلوا بمأمورية القيمة المضافة.

وأكدت مصلحة الضرائب أن قرارها قيد التطبيق.

من جانبه، أكد محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن قرار فرض الضرائب على «البلوجرز واليوتيوبرز» ليس جديدا، وإنما هو مجرد تفعيل قوانين موجودة معمول بها على الجميع، ولكن البعض نتيجة عدم وعي أو إهمال وأو عدم علم بهذه القوانين، لا يلتزم بهذه الضريبة.

وأضاف كشك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر قناة «on»: «إحنا بنتكلم عن ناس عندها قلة وعي بالقوانين وشريحة أكبر غير ملتزمة، ونحن نعتبر أن كل من يعمل في موقع إلكتروني ولم يوفق أوضاعه الضريبية غير ملتزم ومش عاوز أقول متهرب ضريبي».

وتابع، أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا أوغير تجاريا يحقق عوائد منه حتى لو جنيه واحد، فهو خاضع لضريبة الدخل ويجب أن يفتح ملفا ضريبيا سواء بقانون 91 لسنة 2005 أو بقانون 152 لسنة 2020 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو قانون يسير وميسر ولايحاسب بأثر رجعي: «نحن لا نتجه للإجراءات المتعسفة بل عبر القنوات التوعية ونطالبهم بتوفيق الأوضاع».

ولفت إلى أن الهدف أو المخاطب من تلك الضرائب، هو كل من يحقق دخلاً وليس محتوى: «قولًا واحدًا كل من يستخدم الإنترنت أو المنصات المختلفة في تحقيق ربح وليس أي محتوى لابد أن يكون ربحا أو إيرادا حتى يكون خاضعا للضريبة».