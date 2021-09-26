شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد فى أولي أيام الأسبوع للبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات العربية تباينا ملحوظا اليوم الأحد الموافق أولى أيام الأسبوع للبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.30 للشراء، 18.48 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.27 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.30 للشراء، 18.48 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.27 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليسجل 21.36 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.29 جنيه للشراء، 21.63 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.28 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.