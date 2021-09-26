شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 26-9-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرارا ملحوظا بالبنوك اليوم الأحد 26-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أول أيام الأسبوع للبنوك العاملة فى مصر بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية، ليستقر فى بنكى الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، فى بنك الاسكندرية سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.