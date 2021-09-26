السجن 5 سنوات عقوبة المتهربين.. خطوات تسجيل البلوجرز واليوتيوبرز بالضرائب وطريقة احتساب الضريبة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أصدرت مصلحة الضرائب قراراً بشأن صناع المحتوى على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصلحة الضرائب، في بيان رسمي لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن على صانعي المحتوى على الإنترنت "البلوجرز واليوتيوبرز" فتح ملف ضريبي فوراً.

وأوضحت في بيانها أن صناع المحتوى "الذين تتجاوز إيراداتهم نصف مليون جنيه سنوياً (500 ألف جنيه)، يجب أن يسجلوا بمأمورية القيمة المضافة.

وأكدت مصلحة الضرائب أن قرارها قيد التطبيق.

من جانبه، أكد محسن الجيار مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب في وزارة المالية، أن الهدف من تطبيق الضريبة على "البلوجرز واليوتيوبرز" هو ضمهم للاقتصاد الرسمي للدولة وليس التضييق عليهم أو على المحتوي الخاص بهم.

وقال الجيار، في مداخلة ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن ضريبة القيمة المضافة تبلغ قيمتها 14% من إجمالى الإيرادات خلال العام، مضيفاً أن على "البلوجرز واليوتيوبرز" توريدها إلى المصلحة.

وأوضح أن الضريبة يتم تطبيقها على من يصل حجم إيرادتهم 500 ألف جنيه في العام، أي أن الضريبة تبدأ من 70 ألف جنيه في العام.

خطوات التسجيل بالضرائب

وتابع مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب، أن من يزاول مهنة اليوتيوبر أو البلوجر عليه التوجه إلى المأمورية الضريبية التابعين لها وإحضار البطاقة الشخصية وعقد إيجار أو ملكية الوحدة السكنية التي يقطن بها، بجانب المستندات التي تثبت مزاولته تلك المهنة مثل الفواتير الخاصة بالتعاملات المالية بينه وبين يوتيوب أو فيس بوك.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة نشطت التجارة الإلكترونية فضلاً عن زيادة نشاط "البلوجرز واليوتيوبرز"، قائلاً: "كان من المفترض أن يسجلوا نفسهم تطوعي لدي مصلحة الضرائب المصرية، والكثير منهم لم يسجل لذا كان من الضروري نشر الوعي الضريبي ودعوتهم لفتح الملف الضريبي".

وأكد الجيار أن مصلحة الضرائب تقوم بتجميع بيانات عن "البلوجرز واليوتيوبرز"، الذين لم يقوموا بفتح الملف الضريبي، مضيفاً: "سنبدأ تحويلهم للتهرب الضريبي ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم".

طريقة احتساب الضريبة

أوضح الجيار أنه سيتم تطبيق القانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مشروعات اليوتيوبرز باعتبارهم جزء من الاقتصاد غير الرسمي، ومنحهم مجموعة من الحوافز الضريبية المقررة في ذلك القانون، على النحو التالي:

- من يصل حجم أعماله إلى 250 ألف جنيه في السنة تبلغ قيمة الضريبة 1000 جنيه في العام.

- من يتراوح حجم أعماله من 250 – 500 ألف جنيه فى السنة تكون قيمة الضريبة 2500 جنيه فى العام.

- من يتراوح حجم أعماله من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه في السنة تكون قيمة الضريبة 5 آلاف جنيه في العام.

- من يتراوح حجم أعماله من مليون جنيه إلى 2 مليون في السنة تكون الضريبة 0.5%.

- ومن يصل حجم أعماله إلى 2 مليون فأكثر تكون قيمة الضريبة 1%.

ضريبة القيمة المضافة

أكد الجيار أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ قيمتها 14% من أجمالى الإيرادات سنويا وعلى "البلوجرز واليوتيوبرز" توريدها إلى المصلحة ويتم تطبيقها على من يصل حجم إيرادتهم 500 ألف جنيه فى العام.

وأضاف الجيار أن الهدف من تطبيق الضريبية على "البلوجرز واليوتيوبرز" ضمهم للاقتصاد الرسمي للدولة وليس التضيق عليهم أو على المحتوي الخاص بيهم.

كما أنه يمكن تثبيت ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات عند قيمة محددة المناسبة لمستوى دخله ولا يتم محاسبته أو وقوعه تحت الفحص طوال الـ5 سنوات.

ماذا عن المشاهير الذين يمارسون مهنة "البلوجرز واليوتيوبرز"؟

أضاف الجيار، أنهم مسجلون بالفعل لدى مصلحة الضرائب وبالتالى عليهم ذكر ما يتحصلون عليهم من إيرادات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بالإقرار الضريبي الخاص بيهم.

السجن من 3 إلى 5 سنوات

وشدد الجيار على أن من يتهرب من التسجيل أو دفع ضريبة القيمة المضافة يعتبر ذلك جريمة "مخلة بالشرف" ويترتب عليها عقوبة تصل إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات.

أما الغرامات المالية يتم دفع الضريبة بالاضافة إلى التعويض يصل إلى الضعف.

وأشار الجيار إلى أن هناك حصر كامل لكل من يقوم بالشراء والييع والتسويق عبر مواقع الإنترنت.