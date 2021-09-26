شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الرابع من سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الجاري، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.1%، وجاءت شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.107 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 975.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 848.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الخامس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 834.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.7%.

وجاء في المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 589.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 582.8 مليون جنيه بنسبة 5.4%، وحل في المركز الثامن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 478.1 مليون جنيه بنسبة 4.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 475.6 مليون جنيه، و 441.7 مليون جنيه، بنسبة 4.4%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 10642.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 2763.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.72% ليغلق عند مستوى 3722.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 3.58% ليغلق عند مستوى 13017.99 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4241.54 نقطة.