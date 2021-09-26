شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العشر سيارات الأكثر مبيعا في مصر خلال 7 اشهر من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت سيارات شيفرولية الأمريكية تصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر لتسجل بيع حوالي 29.800 سيارة ، وذلك خلال ال 7 أشهر الأولي من العام الجاري 2021، طبقا لتقرير "اميك" مجلس معلومات سوق السيارات .

فيما جاء في المركز الثاني نيسان اليابانية بحوالي 16.100 سيارة ، وجاءت هيونداي في المركز الثالث ببيع حوالي 15.70 سيارة ، ثم تويوتا اليابانية في المركز الرابع بمبيعات بلغت 15.300 سيارة، والمركز الخامسً كان من نصيب إم جي بـ14.200 سيارة ، وفي المركز السادس سيارات سوزوكي اليابانية بـ9.700 سيارة .

أما كيا الكورية فقد حصدت المركز السابع بتسجيل بيع حوالي 9.500 سيارة ، تلتها سيارات فيات الإيطالية لتحصد المركز الثامن بـ8.085 سيارة ، ثم شيري الصينية في المركز التاسع ببيع حوالي 7.600 سيارة ، وأخيرا حصدت سيارات بيجو الفرنسية المركز العاشر بتسجيل بيع حوالي 6.500 سيارة .