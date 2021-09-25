شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": عودة خدمات التموين على منصة مصر الرقمية.. وانتظام الخدمات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل وقف د خدمات التموين بمنصة مصر الرقمية 24 ساعة، موضحا أن الوزارة اضطرت لوقفها إثر دخول ما يقرب من مليون مواطن فى ساعة واحدة لإضافة مواليد جدد، علي الرغم إنها محددة للأسر الأولي بالرعاية فقط، حتى أن بعض الطلبات لشخص واحد وصلت إلى 276 طلب، رغم تأكيد المنصة أن الطلب لا يتوافر به الشروط اللازمة.

وأضاف العطار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم وقف خدمات التموين لحماية المنظومة حتي لا تؤثر علي باقي الخدمات بسبب الضغط الشديد علي المنصة لسوء الاستخدام، إلا أن الخدمات عادت لطبيعتها مرة أخرى ما عدا خدمتي "ضم أفراد أسرتي" و "إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا" لأسباب خاصة بالضغط الشديد علي البوابة لعدم فهم البعض لطبيعة تلك الخدمات.

وشدد العطار، على انتظام العمل بمنصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، ولا صحة لتوقف الخدمات الحكومية، والتي ارتفع عدد مستخدميها لما يزيد عن 3 مليون عميل.

وارتفع عدد مستخدمى "منصة مصر الرقمية" والطلبات والخدمات المتاحة من خلالها، حيث تعمل على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية أونلاين من مكان واحد، والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجريبيا فى أغسطس 2020.

ويصل عدد المواطنيين الذين سجلوا بياناتهم علي منصة مصر الرقمية نحو 3.3 مليون مواطن، كما تم تقديم نحو 8.3 مليون طلب، كما يوجد حاليا 90 خدمة حكومية رقمية تتوافر عبر المنصة حاليا مستهدف زيادتها إلى 108 خدمات رقمية بنهاية سبتمبر.