شكرا لقرائتكم خبر عن كيف إرتفعت الطاقة الكهربائية صديقة البيئة 90.7٪ عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صديقة للبيئة (رياح وشمس ) 8663 جيجاوات/ساعة عـام 2020/2019 مقابل 4543 جيجاوات/ساعة عام 2019/2018 بنسبة زيادة قدرها 90.7% .

72,4 مليون طن عام 2020/2019 مقابل 77,4 مليون طن عام 2019/2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.5٪.

الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي185 مليون طن عام 2020/2019 مقابل 199.9 مليون طن عام 2019/2018 بنسبة انخفـاض قـدرها 7.5 ٪.