9 التزامات لممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، الوسيط الراغب بممارسة النشاط بـ9 التزامات منها، ضمان سلامة أموال العملاء.

وحددت الضوابط التي نشرت في صحيفة (أم القرى) 24 سبتمبر، وسيعمل بها بعد 90 يوما، خطوات طلب ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في الامتياز التجاري وكذلك خطوات إنهائه.

وأكدت الضوابط أنه لا تجوز ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري إلا بعد الحصول على ترخيص من مركز الامتيازات التجارية، مشيرة إلى أن مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتمديد لفترات مماثلة.

وتطبق الضوابط على جميع الوسطاء، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وتهدف إلى تنظيم ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، بما يتوافق مع نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.

طلب الترخيص

1 - يشترط للحصول على الترخيص، توفر المتطلبات والشروط الآتية:

أ- تعبئة النموذج المعد لطلب الترخيص على الموقع الالكتروني للمركز، أو ما يخصص من قنوات لتلقي طلبات الترخيص.

ب - أن يتمتع طالب الترخيص بالأهلية الكاملة.

ج - أن يجتاز طالب الترخيص برنامج التأهيل المعتمد في المركز.

د - أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة.

ه - سداد المقابل المالي المقرر للترخيص.

و - أن يكون عنوان طالب الترخيص مسجلا في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي.

2 - يستثنى من شرط اجتياز البرنامج التأهيلي من له خبرة متخصصة في الامتياز التجاري (كمانح / ممنوح)، على أن تكون الخبرة معتمدة وموثقة من الجهة التي يحددها المركز ب 3 امتيازات تجارية كحد أدنى، وألا تقل مدة الممارسة عن سنة لكل امتياز.

3 - ينظر المركز في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ( 15 ) يوم عمل من تاريخ اكتمال تعبئة الطلب، ويقرر إما الموافقة على الطلب، أو الرفض مع بيان الأسباب، ويجب في جميع الأحوال تبليغ مقدم الطلب بما انتهى إليه المركز.

3 - للمركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع الضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في الوساطة، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات الدولية.

تجديد الترخيص

01 - يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (90) يوما.

02 - يشترط لتجديد الترخيص:

أ- استمرار انطباق اشتراطات الترخيص.

ب- تقديم ما يثبت ممارسة أنشطة الوساطة.

إنهاء الترخيص:

01 - للمرخص تقديم طلب إنهاء الترخيص وفقا للشروط الآتية:

أ- أن يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد للإنهاء بـ(60) يوما على الأقل مع بيان الأسباب.

ب- أن ينهي - قبل تقديم الطلب - جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المترتبة على تقديمه.

02 - لا يجوز للوسيط تقديم طلب إنهاء الترخيص في حال وجود شكوى قائمة ضده.

03 - لا يحق للوسيط استرداد المقابل المالي للترخيص.

التزامات الوسيط:

01 ممارسة أنشطة الوساطة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

02 الاحتفاظ بسجلات مقيد بها أعماله ووصفها، ومدة اتفاقية الوساطة وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.

03 بيان رقم الترخيص وتاريخه على كل الأوراق والمراسلات والمستندات الرسمية الصادرة عنه.

04 حضور ما يحدده المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - من برامج تدريبية.

05 المحافظة على خصوصية وسرية معلومات العملاء.

06 وضع آلية للتعامل مع شكاوى العملاء وفق ما يصدره المركز.

07 تخصيص حساب بنكي مستقل ومنفصل بشكل واضح عن حساباته الأخرى، يخصص كحساب وساطة الامتياز التجاري يودع فيه ما يتقاضاه من عمولة ناتجة عن الوساطة.

08 ضمان سلامة أموال العملاء ووضع إجراءات داخلية مكتوبة تنظم التعامل مع أموال العملاء.

09 تزويد المركز بأي بيانات أو وثائق يطلبها، وإخطاره بأي تغيير جوهري يطرأ على بياناته خلال (30) يوما من تاريخ التغيير.