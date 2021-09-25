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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهادة الأيزو ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة والخدمة حصل عليها برنامج الإعانات الزراعية في عهد وزير البيئة والمياه والزراعة وتسلمها نائب الوزير المهندس منصور المشيطي.

وأوضح أن هذه الخطوة تدل على تميز برنامج الإعانات الزراعية، وتحقيقه الإنجازات المأمولة، وذلك بقيادة شباب وشابات الوطن الذين نفتخر بهم جميعا، مبينا أن هذا البرنامج سعودي بامتياز وممتد في جميع المناطق وتعم فائدته كل شخص في المملكة.

وأشار المهندس المشيطي إلى أن لدى برنامج الإعانات الزراعية خطة وحوكمة واضحة، تهدف للوصول إلى دعم جميع شرائح المجتمع المستفيدة، مؤملا أن يستمر البرنامج في قادم الأيام بالروح نفسها والعمل والإيجابية.