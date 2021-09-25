شهادة الأيزو

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وأوضح أن هذه الخطوة تدل على تميز برنامج الإعانات الزراعية، وتحقيقه الإنجازات المأمولة، وذلك بقيادة شباب وشابات الوطن الذين نفتخر بهم جميعا، مبينا أن هذا البرنامج سعودي بامتياز وممتد في جميع المناطق وتعم فائدته كل شخص في المملكة.
وأشار المهندس المشيطي إلى أن لدى برنامج الإعانات الزراعية خطة وحوكمة واضحة، تهدف للوصول إلى دعم جميع شرائح المجتمع المستفيدة، مؤملا أن يستمر البرنامج في قادم الأيام بالروح نفسها والعمل والإيجابية.
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