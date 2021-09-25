شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مبادرة بكرة ديجيتال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الاتصالات، مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظات تحت عنوان "بكرة ديجيتال"، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى والمبادرة الرئاسية "مصر الرقمية" لبناء مجتمع رقمى تفاعلى، وبالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، ويقدم ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن المبادرة.

س- بدايةً ما هى مبادرة بكرة ديجيتال؟

ج- مبادرة" بكرة ديجيتال " تدعم كافة الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال تطوير إمكانياتهم كى تناسب الطفرة التكنولوجية، وتوظيف التطور التكنولوجى لصالحهم ولخدمة مستقبلهم، فى ظل ما يمر بها العالم من أحداث لديها تأثير كبير على الحياة اليومية لدى كل فرد، حيث أصبح التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى تطور ملحوظ ووسيلة سهلة وسريعة وفعالة للتواصل والتعلم والعمل عن بُعد، وبالإضافة إلى أن التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية أن تطوير مهارات شباب مصر التكنولوجية مهمة كى نواكب ونتماشى مع التطور الحالى والتحول الرقمي.

ما هى نطاق مبادرة بكرة ديجيتال؟

ج- يتم تنفيذ المبادرة فى كافة محافظات مصر وستكون نقطة البداية خلال شهر ديسمبر بمحافظة بورسعيد باعتبارها المحافظة الرقمية الأولى بمصر.

س- ما هى الفئة المستهدفة بالمبادرة؟

ج- الشباب من 14 وحتى 40 سنة.

س- ما هو الهدف من المبادرة؟

ج- تمنح مبادرة "بكرة ديجيتال" فرصة للشباب للتطوير من مهارتهم والحصول على شهادات معتمدة، حيث تشمل حزم متعددة من برامج رفع الوعى الرقمى وبرامج تدريبية متكاملة يقدمها مجموعة من مدربين معتمدين من شركة مايكروسوفت مصر، وتنقسم المبادرة إلى 3 محاور وهى أولًا لقاءات تعريفية وورش عمل لرفع الوعى حول أهمية التحول الرقمى، تنقسم إلى 3 ندوات شهريًا على مدار 3 شهور، ثانيًا مجموعة من الندوات الافتراضية مرة أسبوعيًا لمدة 3 شهور، ثالثًا التأهيل للحصول على شهادة اعتماد أخصائى برامج مكتبية Microsoft Office Specialist (MOS)

عقد تدريبات افتراضية باستخدام برنامج MS Teams على مدار 10 أيام تدريبية لمدة 5 ساعات يوميا، تؤهل الحصول على شهادات معتمدة وان يصبحوا متخصصين برامج مايكروسوفت المتنوعة.