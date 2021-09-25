شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 70% من الكهرباء .. تركيب 90 ألف مصباح "ليد" في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المرحلة الرابعة والأخيرة لاستبدال مصابيح الإنارة العادية بأخرى موفرة تعمل بتقنية "LED" ،وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة بهدف توفير الطاقة.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري أن البرنامج يستهدف تطوير وتحسين خدمات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، للمساهمة في خفض الكمية المستهلكة من الطاقة في المرافق العامة، والتوفير في مصاريف استهلاك الوقود للحفاظ على البيئة.

وأضاف الأسمري أن خلال هذه المرحلة تم استبدال ما يقارب 90.000 ألف مصباح على مستوى مدينة جدة ستؤدي بإذن الله لتحقيق وفر قدره 70% من استهلاك الكهرباء ليصبح إجمالي ما سيتم استبداله منذ المرحلة الأولى حتى الأخيرة أكثر من 192.000 مصباح.