أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر.. والجرام يخسر 10 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب واصلت تراجعها في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأفاد موقع "مصراوي" بأن جرام الذهب خسر 10 جنيهات على مدار 3 أيام.

ونقل الموقع عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 770 جنيهًا مقابل 774 جنيها.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 660 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 880 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6160 جنيها.

يشار إلى أن اليوم وغداً هو عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وتشهد أسعار الذهب، تراجعا منذ بداية الشهر حيث كان الذهب يتداول عند 792 جنيهًا للجرام، لكنه تراجع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنحو 22 جنيها، حتى تعاملات اليوم.