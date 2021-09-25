شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات للحصول على تعويض وثيقة رعاية المسافر بقيمة 30 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وثيقة تأمين رعاية المسافر، مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية، بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.





وفي حالة وقوع أي مطالب بموجب هذا الوثيقة، يتعين على المؤمن له القيام بما يلي:1- أن يقوم بالاتصال بشركة المساعدات الطبية تليفونيًا في أسرع وقت ممكن للإخطار عن أي مطالبة وأن يحدد المساعدة المطلوبة.

2- توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمطالبة على نفقته الخاصة.

3- عدم الاعتراف بأي مسئولية أو تقديم وعود بالدفع من أي نوع.

- لن تكون المجمعة مسئولة عن رد أي مصاريف طبية يطالب المؤمن له باستردادها دون الحصول على موافقة مسبقة منها أو من شركة المساعدات الطبية المذكورة، ويلتزم المؤمن له بتسليم كافة الفواتير الرسمية والتقارير الطبية للمجمعة.

وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.