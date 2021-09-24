شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة: جناح مصر يستقبل أكثر من 10 آلاف زائر خلال الافتتاح التجريبي لإكسبو دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنَّ الجناح المصري المشارك في فعاليات (إكسبو 2020) بدبي استقبل اليوم الجمعة، أكثر من 10 آلاف زائر، ضمن فعاليات الافتتاح التجريبي الذي أجرته إدارة المعرض بدولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيدًا للافتتاح الرسمي المقرر يوم الخميس المقبل بمشاركة 192 دولة.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن مصر تشارك في هذا المحفل الدولي، الذي يستمر لمدة 6 أشهر بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يبرز الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات.