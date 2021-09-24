شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون العرب والأجانب يسجلون صافي شراء بالبورصة المصرية بـ148.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 5.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.3 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 146.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 10642.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 2763.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.72% ليغلق عند مستوى 3722.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 3.58% ليغلق عند مستوى 13017.99 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4241.54 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 17.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 709 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.4%، ونزل رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 385.2 مليار جنيه إلى 373.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 141.6 مليار جنيه إلى 137.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.