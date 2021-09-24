شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم العملات الرقمية المشفرة تسجل تراجعاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسهم العملات الرقمية المشفرة بعد أن وسعت الصين حملتها ضد العملات الرقمية، حيث قال بنكها المركزي إن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة غير قانونية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وانخفض سهم شركة "أرجو بلوكتشين" بنسبة 10 % في لندن، بينما خسرت "نورثرن داتا" لتعدين البيتكوين 2 % في فرانكفورت.

وتراجعت في الولايات المتحدة أسهم شركة تداول العملات الرقمية المشفرة "كوين بيز"، بنسبة 3 %، وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم شركة "ماراثون ديجيتال" بنسبة 2ر6 %، وسجلت أسهم شركة "إيبانج إنترناشونال" لتعدين العملات الرقمية انخفاضا أكبر من 4%.

وأدت التعليقات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، إلى انخفاض قيمة العملات الرقمية المشفرة، حيث تراجعت قيمة البيتكوين إلى ما دون 44 ألف دولار.