«15«بئر جديد» على خريطة العمل .. مصر : إنتاج الغاز من الحقول المكتشفة باستثمارات أكثر من 4 مليارات دولار

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أن العام الماضى شهد تحقيق 8 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بواقع كشفين بالبحر المتوسط و6 اكتشافات بالصحراء الغربية والتى أضافت احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 600 مليار قدم مكعب، كما تم تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة باستثمارات أكثر من 4 مليارات دولار.

وأضاف رئيس الشركة - خلال رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2020 /2021 عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، أنه تم وضع 15 بئراً جديدة على خريطة إنتاج الغاز بمتوسط إنتاج يومى 1.4 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 25 ألف برميل متكثفات.

أوضح الوزير ،أن الطفرة التى حدثت فى مختلف أنشطة قطاع الغاز اتسمت بالتميز والحداثة فى النتائج والأداء وهو ما جعل مصر محل اهتمام كبير فى نشاط الغاز وفى صناعة الطاقة بصفة عامة