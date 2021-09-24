تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب في مص استقرت خلال تعاملات اليوم، الجمعة، وذلك بعد أن فقدت مساء أمس الخميس 7 جنيهات.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن جرام الذهب عيار 21 سجل 771 جنيهاً في التداولات، وسط هبوط سعر اونصة الذهب في البورصات الدولية لتنزل لمستويات 1755 دولار.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سعر 661 جنيها للجرام

عيار 21 سعر 771 جنيها للجرام

عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6168 جنيها

اونصة الذهب 1750 دولار

تراجعت أسعار الذهب عالميًا، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر، إذ واصل المستثمرون تأهبهم لرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.